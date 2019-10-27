Наш земляк покорял театр и кино, а теперь взялся за музыку

За плечами Дмитрия РАДОНОВА несколько десятков ролей в кино и театре. А попал он в эту индустрию почти в 30 лет.

— Как-то я включил телевизор, показывали фильм «Друг» с Сергеем Шакуровым в главной роли. Он так убедительно играл пьяницу, что в какой-то момент я реально поверил: он самый настоящий алкоголик. Гениальный актёр!

И я захотел так же, как Шакуров, сыграть пьяницу, просто подурачиться. В то время часто приходилось бывать в компаниях пьющих друзей, но самому выпивать не хотелось. Я только делал вид, что пью, как все. Состояние перевоплощения мне понравилось, но лишь в 27 лет я решил поступать в ГИТИС.

От тракториста до артиста

Дмитрий родился и вырос в Детчино. О карьере актёра в детстве не мечтал.

— До 5–6-го класса хотел быть трактористом, потом — водителем-дальнобойщиком «Совтранс­авто». Мы в старших классах по осени ездили то на свёклу, то на картошку, помогали родному совхозу убирать урожай. А поля в основном

— вдоль Киевской трассы. И вот как-то я увидел большой грузовик с оранжевой кабиной и синим полуприцепом. С тех пор моё увлечение тракторами переросло в увлечение такими автомобилями.

Повзрослев, с друзьями ходил на дискотеки, где так сильно впечатлился танцевальной музыкой, что стал ведущим школьных дискотек. Сам устроил светомузыку, собрал зеркальный шарик, где-то раздобыл оранжевую мигалку, потом — синюю. Сегодня это кажется невероятным, но в 1986 году найти кассету или катушку с модной иностранной музыкой было большой проблемой. Выручали старшие товарищи, которые ездили в Москву, иногда им удавалось привозить оттуда хорошие записи. Под рукой были ещё и инструменты из музыкального класса школы: ударные, гитары, клавишные, микрофоны. В общем, я старался делать всё так, чтобы мои дискотеки были не хуже взрослых, которые проходили в Доме культуры.

«Женитьба». Дмитрий в роли Подколёсина.

Увлекшись музыкой, я попал в состав школьного ВИА, правда, не как певец, а как барабанщик. Одно время даже хотел поступать в Гнесинку, но мама убедила, что мне не стоит быть ни музыкантом, ни артистом, а непременно инженером.

— Закончишь институт, тогда делай, что хочешь! — сказала она.

Так я стал студентом Костромского технологического института. Только после его окончания мама дала мне полный карт-бланш. Я понял, что чертежи — это не моё

Успел в уходящий поезд

— Мне было 27 лет. Возраст для поступления в театральный институт критический. Я подготовил рассказ Зощенко про пирожные, басню Михалкова «Лев и ярлык», песню и несколько стихотворений Есенина и Маяковского.

Вооружившись всем этим, подал документы и приехал брать приступом ГИТИС. Народу на первом этапе собралось так много, что мы не помещались даже во дворе в Кисловском переулке, ещё половина поступающих стояла за забором, на дороге. Наш поток попал на прослушивание уже ближе к 17–18 часам. И к этому времени волнение уступило чувству голода. Но, когда попал в класс и увидел суровые лица приёмной комиссии, волнение тут же ушло.

Мы заходили по 12 человек и по очереди прослушивались. Я был пятым. Мне казалось, что ребята — уже действующие актёры театров, так здорово они читали стихи и прозу. Потом выяснилось, что некоторых из них отсеяли на самом первом этапе. Подошла моя очередь. Я встал перед комиссией… Сначала попросили прочитать прозу, прервали и велели читать басню, опять прервали — на этот раз со словами: «Спасибо! Следующий».

Я вышел, сел на лавочку и стал думать, что ­ГИТИС в пролёте, актёром стать не получилось, что-то надо делать дальше. Но каково же было моё удивление, радость и счастье, когда я увидел свою фамилию в списках прошедших на второй этап — просто не передать! На следующий день был второй этап, очень похожий на первый, затем — третий, который заставил меня изрядно поволноваться на актёрских задачах. Одна из них такая: двое ребят должны без всякой подготовки сыграть проводника и опоздывающего на поезд пассажира, потерявшего билет. Поезд уходит через минуту. Задача пассажира уговорить проводника взять его в вагон, а задача проводника — отказать. Происходит такая дуэль — кто кого уговорит.

Затем были письменные экзамены по русскому языку и литературе.

«Серебряный бор». Валенко — Д. РАДОНОВ.

Первые выступления

— Моим первым выходом на публику можно считать исполнение для одноклас­сников песни под пластинку «Одни» Адриано Челентано в группе продлённого дня. Это было ещё в четвертом классе. Я не запомнил, зачем это мне было нужно.

А вот в 1990 году, когда я давал свой первый музыкальный концерт с ВИА в Детчино, от волнения не коленки тряслись, а ослабли кисти рук настолько, что на первой песне несколько раз ронял барабанные палочки. Хорошо, что друг Юрка Макаренко стоял рядом за кулисами и быстро успевал мне их подавать. Потом, конечно же, я успокоился, тем более что мало кто это заметил. И всё пошло, как по сливочному маслу, — так любят говорить некоторые театральные режиссёры.

Театр и кино

— Как только становишься артистом, в твою жизнь приходит кино. Хорошо помню свою первую роль. Она была эпизодической — в сериале «Аэропорт». Я играл командира корабля. Съёмки длились всего два дня в кабине самолёта ТУ-154.

После института устроился работать в Ярославский театр имени Волкова.

В театре игра сложнее из-за ответственности перед зрителем, который не прощает ни промахов, ни фальши. Это меня и подкупает. Хотя редко смотрю в зрительный зал, но каким-то магическим образом на сцене очень хорошо ощущается его настроение. Ошибаться уж точно никак нельзя. Зритель — не кинорежиссёр, дубль не сделает.

На съемках сериала «Ланцет», вышедшего в этом году.

А в кино иногда текст можно заменять своими словами, главное, чтобы сохранился смысл. Да и знать всю роль наизусть не обязательно, если она снимается несколько дней. В кино достаточно выучить только то, что будет сниматься в этот день. Если актёры ошиблись, можно сделать дубль.

Но всё-таки ошибки на съёмочной площадке — это значит, низкая профессиональная подготовка. Такого нельзя допускать. Ведь в нашей среде очень сильная конкуренция. Раз ошибся, два ошибся, а потом остался без работы. Очень много замечательных, даже гениальных актёров, которые никогда не снимаются в кино. В киноиндустрии множество нюансов, нужно уметь продавать себя.

Убедительный мерзавец

Дмитрию часто достаются роли отрицательных персонажей. Так, в сериале «Скорая помощь», где снимался с Гошей Куценко, он сыграл Громова — человека из группировки, контролирующей бизнес.

— Почему мне достаются роли отрицательных героев? Не могу сказать. Когда актёра приглашают на какую-то роль в кино, сначала предстоит пройти пробы, иногда несколько раз. У меня был случай: я три раза пробовался на одну роль, с одним и тем же текстом. В итоге всё-таки утвердили.

Возможно, режиссёры считают, что я более убедителен в отрицательных ролях, чем в положительных, или положительные до меня уже заняли и остались только отрицательные…

Мой однокурсник преподаёт в ГИТИСе. Однажды на вступительных экзаменах кто-то из комиссии спросил абитуриента, какие роли тот мечтает сыграть, и мальчик ответил: «Я хотел бы сыграть роль Саши Белого из сериала «Бригада».

А когда другого спросили, о чём пьеса Горького «На дне», тот, задумавшись и сделав умное выражение лица, сказал, что это пьеса про водолазов. И такое бывает.

О будущих ролях предпочитаю не мечтать, делаю то, что могу, а не сижу и жду у моря погоды. Хотя я сам хотел бы снять фильм о жизни советского режиссёра Косарева. Он снял несколько потрясающих картин: «Прежде, чем расстаться», «Чёрный дьявол», «Сувенир для прокурора», написал стихи к песням «А где-то», «Долгожданный самолёт», «Как быть». Ему в этом году исполнилось бы 75 лет.

С Гошей КУЦЕНКО. «Скорая помощь-2».

Уход из театра

До 2016 года Дмитрий работал в Ярославском театре.

— Театральный актёр очень сильно привязан к театру, к ежедневным репетициям, к регулярным спектаклям, гастролям, репертуару. И каждому театральному актёру сложно находить компромисс между работой в театре и съёмками в кино. Постоянно приходится договариваться, переносить или репетиции, или съёмки. А чаще жертвовать съёмками из-за репетиций или спектаклей. Это, конечно, всё решаемо, но многое зависит от интересов актёра. Ведь в театре артисты обычно не выбирают себе роли, а назначаются на них. Я, например, не хочу играть то, что мне не интересно в плане художественного материала. А мне чаще и доставались именно те роли, которые не интересовали и совершенно не было вдохновения играть их. Так бывает. Моя природа сопротивляется настолько, что текст даже не заучивается, идёт полное отторжение. Поэтому я выбрал работу в кино, а из театральных постановок оставил свой моноспектакль «Мой Гоголь», который очень люблю, и сольный музыкальный проект, к которому сам пишу музыку и тексты.

Дмитрий РАДОНОВ стал победителем в номинации «Актёр года-2018» по версии журнала «Megapolis Time».

А сейчас работаю над песенным репертуаром. ­Собрал музыкальную группу и всё свободное время трачу на репетиции и запись концертной программы. Через год мы планируем начать концертную деятельность, и надо сделать хотя бы песен 20, а пока готово только 5. Две из них уже обнародованы — это песня «Осень» на стихи И. Левинзона и «Время летит».

Сейчас доделываются «Одинокие сны», к которым уже сняли клип. Презентация этого клипа состоится в московском клубе «Гнездо глухаря» 24 декабря. Будет живой звук, будут выступать ещё несколько моих друзей-музыкантов. Если есть ­возможность приехать в Москву, приезжайте — всегда рад видеть земляков в зрительном зале.

Эта статья была опубликована в №43 газеты «Калужский перекрёсток» от 23.10.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.