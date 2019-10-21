Он нарисовал 300 спектаклей

Эскиз костюма и грима к спектаклю «Гамлет».

В середине ХХ века в нашем городе жил замечательный театральный художник Владимир Попов.

Попов рисовал в основном классику: делал эскизы к пьесам Фонвизина, Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Островского, Толстого, Чехова и Горького, Шекспира, Лопе-де-Вега, Мольера, Бальзака и других авторов. Его творческое наследство превышает десять тысяч листов, он оформил более 300 спектаклей.

«Живые» персонажи

Родился Владимир Попов в Калуге 1907 году, с детства прекрасно рисовал. В 16 лет он уже был помощником декоратора в театре. А потом уехал учиться в Москву в Государственную академию художественных наук. Молодому художнику нужны были деньги, и он совмещает учёбу и работу — устраивается в мос­ковские театры, издательства, иллюстрирует книги.

В 1928 году он опять приезжает в Калугу. Работает художником-постановщиком в театре. Его работы талантливые, очень интересные. Это не просто костюмы к постановкам. Персонажи у Попова живые, экспрессивные, изображает он их всегда в движении. Глядя на рисунки, легко прочитываешь характер героя. Костюмы, сшитые по эскизам Попова, были яркими и эффектными. Зрители обращали на них внимание, постановки пользовались бешеной популярностью. Однако, проработав два года, Попов уезжает из Калуги. И следующие несколько лет, где он только не был. Даже успел послужить в Красной армии на Дальнем Востоке, участвовал в советско-китайском вооруженном конфликте на железной дороге. Был корреспондентом и художником в газете, сценографом в самых разных театрах: в Самаре, Новосибирске, Туле, Гродно, Ашхабаде, главным художником издательства «Молодая гвардия». Работал в разнообразных жанрах: от театральных эскизов и книжной иллюстрации до пейзажной живописи и политической карикатуры.

Настоящий мастер

В 1947 году Владимир Василье­вич возвращается в родную Калугу в качестве главного художника театра и работает здесь до 1950 года. Современники отмечали не только исключительно высокую квалификацию художника, но и способность к изобретательству и выдумке, особенно в области монтировки спектаклей. Созданные Поповым эскизы костюмов и декораций к спектаклям отличались ярким колоритом, контрастными сочетаниями цветов, выразительными деталями.

Умер художник в марте 1960 г. в Москве. Через год в Калужском областном художественном музее была проведена его посмертная выставка, с тех пор произведения мастера не выставлялись. 150 работ Попова хранятся в фондах музея, их передала его вдова Клара Григорьевна в 1962–63 годах. 30 работ мастера можно было увидеть на выставке в музее изобразительных искусств. Так как 2019 год — год Шекспира, классику исполнилось 445 лет, показали эскизы Попова к шекспировским пьесам.

Эскиз к спектаклю «Гамлет».

Мужской персонаж в берете к спектаклю «Гамлет».

Мужской персонаж со свитком к спектаклю «Гамлет».

Эта статья была опубликована в №42 газеты «Калужский перекрёсток» от 16.10.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.