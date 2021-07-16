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Калужская полиция возбудила уголовное дело после массовой драки в Обнинске

Дмитрий Ивьев , Фото: Администрация Обнинска.
Опубликовано: 16.07.2021 07:29 2 1276
Калужская полиция возбудила уголовное дело после массовой драки в Обнинске

После массовой драки, которая произошла вечером 14 июля на парковке у спортивного комплекса «Олимп» в Обнинске, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этом сообщает УМВД по Калужской области.

В полиции рассказали подробнее о том, что происходило в тот вечер.

- В дежурную часть поступило сообщение о конфликте между двумя группами молодых людей, - говорится в сообщении УМВД. - На место незамедлительно были направлены наружные наряды полиции и Росгвардии. На месте происшествия никого из возможных участников конфликта обнаружено не было. В ходе осмотра территории парковки были изъяты две гильзы, предположительно от травматического пистолета. Обращений от пострадавших в территориальные органы внутренних дел, а также сведений о них из медицинских учреждений не поступало.

В настоящий момент установлены четыре участника инцидента, на троих из них составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство», а на четвертого - «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах».

Расследование сейчас продолжается.

 

Дмитрий Ивьев , Фото: Администрация Обнинска.
Опубликовано: 16.07.2021 07:29 2 1276
Тэги: криминал полиция
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