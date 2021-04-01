В Калуге на мужчину завели два дела за стрельбу по окнам и автомобилям из рогатки и арбалета

Арбалет, который, как считает следствие, использовал подозреваемый.

Как мы уже рассказывали, в конце января 2021 года в Калуге стреляли по окнам машин и квартир на улице Спичечной. В феврале удалось задержать подозреваемого. В прокуратуре Калужской области уточняли, что 25-летний мужчина использовал для стрельбы рогатку и арбалет.

В четверг, 1 апреля, УМВД по Калужской области сообщило о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

- По версии правоохранителей, фигурант, находясь в своей квартире, через открытое окно, используя в качестве оружия арбалет и рогатку, осуществил выстрелы, в результате которых повредил оконные стекла ряда квартир в соседнем жилом доме и легковых автомобилей, припаркованных на улице, - отмечают в полиции. - Указанные орудия были изъяты у гражданина в ходе следственных действий. В настоящее время следствием установлена возможная причастность подозреваемого к 12 аналогичным эпизодам противоправной деятельности.

Изъятая у мужчины рогатка.

Разбитые окна в домах, по соседству с которым живет подозреваемый.

Кроме того, экспертиза показала, что одному из автомобилей причинен ущерб на 81 тысячу рублей. По данному факту возбуждено еще одно уголовное дело статье «Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, повлекшее причинение значительного ущерба».

Повреждения у автомобиля.

Первая статья предусматривает до семи лет лишения свободы, вторая – до пяти лет.

Расследование продолжается.