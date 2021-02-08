В Калуге 25-летний мужчина стрелял из арбалета по окнам квартир

Как мы уже рассказывали, полиция Калуги установила личность мужчины, который стрелял по окнам квартир и машинам в районе улицы Спичечной в конце января. В понедельник, 8 февраля, прокуратура Калужской области рассказала подробности.

В ведомстве уточнили, что подозреваемому 25 лет.

- Установлено, что, в период с 25 января по 5 февраля 2021 года злоумышленник, используя в качестве оружия арбалет со стрелами, осуществлял выстрелы в окна квартир жителей Калуги, - подчеркивают в прокуратуре. - Собственникам квартир причинен имущественный ущерб. По предварительным данным, потерпевшими являются 10 жителей областного центра.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия».

Прокурор области Константин ЖИЛЯКОВ поручил прокуратуре города поддержать в суде ходатайство об аресте подозреваемого.

Расследование сейчас продолжается.

UPD. Чуть позже в УМВД по Калужской области сообщили, что у подозреваемого изъяты арбалет и рогатка. Он стрелял по окнам и автомобилям.