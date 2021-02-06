В Калуге 24-летний мужчина задержан за стрельбу по окнам и автомобилям

В конце января в Калуге на улице Спичечной кто-то открыл стрельбу по окнам квартир и припаркованным автомобилям. Всего были повреждены стекла в четырех квартирах, а также три машины. В субботу, 6 февраля, УМВД по Калужской области сообщило о задержании подозреваемого.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили гражданина, подозреваемого в совершении противоправных действий, - сообщили правоохранители.

Мужчине 24 года. Что стало причиной его поведения, устанавливает следствие.

- Теперь гражданину предстоит объяснить правоохранителям мотивы своих действий, - заявили в УМВД по Калужской области. - Проверка по данному факту продолжается. По окончании будет принято соответствующее процессуальное решение, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.