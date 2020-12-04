В Калужской области мужчина откусил другу ухо

На днях в Калужской области вынесли приговор 46-летнему мужчине из Барятинского района. Суд признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью – он откусил верхнюю часть уха своему знакомому, сообщает 4 декабря прокуратура региона.

- В июне 2020 года после совместного распития спиртных напитков в ходе ссоры и драки с другим мужчиной обвиняемый откусил ему верхнюю часть уха, - подчеркнули в ведомстве.

Суд согласился с версией обвинителя. Виновника наказали двумя годами лишения свободы условно.