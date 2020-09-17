В Калуге разыскивают поджигателей автомобилей

Ночью прошедшего понедельника, 14 сентября, в Калуге на Правом берегу сгорели сразу две машины. Они были припаркованы у магазина, сообщает полиция.

Одна из них была уничтожена огнем почти полностью. Сумма ущерба составила 700 тысяч рублей. У второго авто имелись повреждения правой стороны, стоимость ущерба составила более 200 тысяч рублей.

Рядом с машинами была обнаружена бутылка с остатками легковоспламеняющейся жидкости.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога».

Проводится расследование. Лица, причастные к совершению преступления, устанавливаются.