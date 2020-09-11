Мошенники заставили калужанина взять кредит 100 тысяч рублей

В этот понедельник, 7 сентября, 23-летнему калужанину позвонил мужчина и, представившись сотрудником банка, сообщил об оформлении на его имя потребительского кредита и необходимости проведения определенных банковских операций, сообщили в областной прокуратуре.

Потерпевший через мобильное приложение оформил кредит на сумму 100 тысяч рублей, снял эти деньги с банковской карты и перевел через банкомат на различные номера телефонов, указанные злоумышленником, в общей сумме более 90 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой. За это преступление законом предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

- В 2020 году в Калужской области зарегистрировано более 2700 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, - рассказали в прокуратуре.