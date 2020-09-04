В Калуге на Правобережье поймали двух воров

55-летний ранее судимый калужанин и его 47-летний знакомый пытались обокрасть частный дом на Правобережье, сообщили сегодня, 4 сентября, в калужской полиции.

Мужчины выставили фрагмент окна и проникли в дом. В это время подъехал хозяин, который, открывая дверь, услышал раздающиеся изнутри голоса и металлический звон. Он позвонил в полицию и остался на улице наблюдать за обстановкой.

Приехавшие сотрудники Росгвардии задержали злоумышленников на месте преступления и передали полиции. В ходе осмотра помещения они обнаружили сложенные в ящик от морозильной камеры холодильника две иконы, металлические провода и алюминиевую посуду.

По версии полиции, данное имущество стоимостью около 10 тысяч рублей подозреваемые приготовили для выноса. Кроме того, с целью хищения ими был разобран на части холодильник, находившийся в доме. Также на одном из граждан была надета куртка, принадлежащая потерпевшему.

В настоящее время фигуранты задержаны, решается вопрос о заключении их под стражу. Расследование продолжается.