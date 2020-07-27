В Обнинске у спавшего на лавочке мужчины украли 120 000 рублей

На днях в Обнинске у мужчины украли портфель, в котором лежали 120 000 рублей. Денег он лишился, пока спал на лавочке.

- Гражданин пояснил, что уснул во дворе дома по улице Победы, а когда проснулся, обнаружил, что его имущество похищено, - отмечают в УМВД по Калужской области. - Через несколько часов потерпевшему позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что готов вернуть, с его слов, найденную вещь, но только за вознаграждение. Гражданин согласился. Однако его визави передумал встречаться и перестал выходить на связь.

Подозреваемого вскоре нашли. Это 56-летний житель Обнинска. У него дома и находился украденный портфель с деньгами.

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