На калужской дороге «Форд» расплющило в ДТП с коровой

Вечером в субботу, 25 июля, на дороге Калуга – Вязьма в районе деревни Воронино Бабынинского района легковой «Форд» врезался в корову, которая вышла на проезжую часть. Авария произошла около 22:45.
По предварительным данным, 64-летний мужчина ехал в сторону Калуги.
От удара машину буквально сплющило.
Различные травмы в ДТП получила 57-летняя женщина-пассажирка. Она попала в больницу, рассказали KP40 в управлении ГИБДД по Калужской области.
Отметим, что это уже второй подобный случай на дороге Калуга-Вязьма в нынешнем году. В мае в Юхновском районе корову сбил «Мерседес».
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