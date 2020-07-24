В Калужской области 20-летний парень переделал ружье в обрез

В Бабынинском районе расследуется уголовное дело по факту незаконного хранения оружия, в котором подозревается 20-летний местный житель, сообщили сегодня, 24 июля, в областном УМВД.

По версии следствия, молодой человек обнаружил рядом с домом охотничье ружье. Переделав его в обрез, он хранил огнестрельное оружие на чердаке жилого дома. А потом переложил его под сидение своей машины.

Оружие было изъято и направлено на экспертизу, которая подтвердила, что ружье огнестрельное и пригодно для стрельбы.

Согласно действующему законодательству, фигуранту уголовного дела грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет. Ведется следствие.