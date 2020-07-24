В Калужской области мужчине грозит шесть лет за кражу денег у возлюбленной

В Козельском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи, сообщили сегодня, 24 июля, в областном УМВД.

С заявлением о хищении денег с банковской карты обратилась 29-летняя женщина.

В ходе розыска полиция установила личность подозреваемого. Им оказался 20-летний сожитель потерпевшей. Молодой человек нигде не работал и уже имел судимость.

По версии полиции, женщина неоднократно предоставляла ему доступ к своей банковской карте для совершения покупки продуктов и товаров для дома. Зная реквизиты платежного средства, ночью он похитил карту и снял с нее 7 500 рублей. Свою возлюбленную он об этом не уведомил. Заметив отсутствие значительной суммы на счете, женщина обратилась в полицию.

Молодому человеку грозит до шести лет.

Ведется следствие.