В Калужской области проблему с газопроводом пытались решить за взятку в 50 000 рублей

В Сухиничах сотрудника коммерческой организации, оказывающей услуги в сфере газового хозяйства, подозревают в приготовлении к даче взятки. В понедельник, 6 июля, об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- Подозреваемый после проведения строительно-монтажных работ по газификации нового здания в Сухиничах получил 50 тысяч рублей от владельца здания, которому не удавалось ввести в эксплуатацию газопровод в связи с обнаружением нарушений сотрудниками Ростехнадзора, - отмечают в СК. - Со слов подозреваемого, деньги он намеревался передать инспекторам Ростехнадзора для согласования исполнительной документации на ввод газопровода в эксплуатацию, без фактического устранения предпринимателем нарушений.

Подозреваемого задержали сотрудники ФСБ. Расследование сейчас продолжается.

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