В Калужской области женщина сама себе начисляла повышенную зарплату

В Козельском районе расследуется уголовное дело по факту присвоения денежных средств организации, сообщила сегодня, 27 июня, пресс-служба регионального УМВД.

Фигуранткой дела стала местная жительница, занимающая должность в этой организации. Она имела доступ к специализированной электронной программе для расчета заработной платы. И в течение трех лет – с 2016 по 2019 год – самостоятельно вносила изменения в программу, начисляя тем самым себе повышенную заработную плату, материальную помощь и премиальные выплаты. Сумма причиненного ущерба составила около 611 тысяч рублей.

На период расследования с женщины взяли подписку о невыезде.