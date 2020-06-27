В Калужской области мужчина выращивал коноплю прямо у дома

В Мосальском районе участковый при обходе территории увидел на участке у частного дома растение, внешне схожее с коноплей. Когда на место с проверкой прибыли оперативники, в доме было найдено еще 4 килограмма наркотиков растительного происхождения, что впоследствии подтвердила экспертиза.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, хозяин участка, который выращивал коноплю, ранее уже был судим. По версии правоохранителей, он хранил запрещенное средство для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.