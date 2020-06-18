В Калуге сотрудница Роспотребнадзора попалась на мошенничестве

На днях в Калуге суд вынес приговор бывшей сотруднице управления Роспотребнадзора по Калужской области. 51-летнюю женщину признали виновной в мошенничестве, рассказали KP40 в четверг, 18 июня, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- В январе 2019 года она получила от индивидуального предпринимателя 15 тысяч рублей за оказание содействия в снижении размера штрафа по административному материалу, - пояснили в СК. - Исполнять обещания по снижению размера штрафа за выявленное нарушение сотрудница не собиралась, поскольку не имела такой возможности.

Виновницу приговорили к штрафу в 250 тысяч рублей.