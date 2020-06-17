В Калуге задержан любитель кредитов с поддельным паспортом

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины. Его подозревают в мошенничестве.

По версии следствия, он приехал к нам в город из другого региона с поддельным паспортом. В документе было фото мужчины, но не его имя и фамилия.

- В различных точках он оформил на себя две кредитные карты номиналом 45 тысяч рублей каждая, а также приобрел в кредит два мобильных телефона стоимостью 69 тысяч и 73 тысячи рублей соответственно, - рассказали в среду, 17 июня, в УМВД по Калужской области.

Расследование сейчас продолжается. Предполагаемому виновнику грозит до двух лет колонии.