Калужанка наворовала газа на 64 тысячи

В Калужской области возбудили уголовное дело за самовольное подключение к газопроводу.

В дежурную часть полиции обратились представители газовой компании. Они рассказали, что в частном секторе владельцы дома незаконно подключились к газовой трубе.

- Собственница жилища, 36-летняя женщина, ранее уже была подвергнута административному наказанию по статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа», - рассказали в четверг, 11 июня, в УМВД по Калужской области.

Владельцы оценили ущерб в 64 тысячи рублей. Женщине грозит до двух лет колонии.