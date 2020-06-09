В Калужской области педофила отправили в колонию на 7 лет

В Калужской области вынесли приговор жителю Обнинска. Мужчину признали виновным в насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях.

- В 2018 году мужчина выходил на улицу и, вблизи школы и школы-интерната, привлекая внимание девочек, показывал им свои обнаженные половые органы, - рассказали во вторник, 8 июня, в СК по Калужской области. - Дети не могли оказывать сопротивления противоправным действиям обвиняемого в силу малолетнего возраста. Аналогичные действия мужчина совершил в отношении двух подростков 14 и 15 лет.

Задержали преступника в феврале 2019 года. Суд отправил педофила в колонию строгого режима на 7 лет.