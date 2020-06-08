В Калуге пенсионерка попалась на взятке в 300 000 рублей

На днях в Калуге суд вынес приговор 63-летней женщине. Её признали виновной в посредничестве во взяточничестве.

- Женщина была осведомлена о производстве расследования государственной инспекцией труда в Калужской области в отношении строительного предприятия, на котором произошел несчастный случай на производстве со смертельным исходом. С высоты 20-го этажа упал арматурщик, - рассказали в понедельник, 8 июня, в прокуратуре Калужской области. - Злоумышленница, желая смягчения размера административного штрафа, назначаемого по результатам расследования, в октябре 2019 передала взятку в 300 тысяч рублей заместителю руководителя Государственной инспекции труда – заместителю главного инспектора труда в Калужской области, который сообщил о данном факте в правоохранительные органы.

Виновницу приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.