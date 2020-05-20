Двое калужан украли 400 тысяч с карты хозяина, работая у него на участке

В Калуге возбуждено уголовное дело по факту кражи с банковской карты в крупном размере, сообщила сегодня, 20 мая, пресс-служба УМВД по Калужской области.

Фигурантами дела стали двое калужан 18 и 28 лет. Они работали на садовом участке у местного жителя и подсмотрели пароль от его личного кабинета в банке, когда он снимал наличные для расчета с работниками. Потом они незаметно взяли его мобильный телефон, вошли в личный кабинет и перевели 400 тысяч рублей.

Преступники находятся под подпиской о невыезде. Сейчас их проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.