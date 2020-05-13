Калужанин похитил у приятеля почти 2 миллиона рублей

В Калуге возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, сообщила сегодня, 13 мая, пресс-служба УМВД России по Калужской области.

По материалам дела, 42-летний житель Калуги, ранее судимый, узнал, что его знакомый стоит в очереди на улучшение жилищных условий. Мужчина предложил помочь приятелю ускорить решение этого вопроса. За это попросил денежное вознаграждение.

Потерпевший согласился и в течение нескольких месяцев передавал злоумышленнику деньги. В общей сложности 1 700 000 рублей. Однако его приятель так и не исполнил своего обещания помочь с приобретением квартиры.

Когда мошенника задержали, он признал свою вину и рассказал, что тратил деньги на погашение своих долгов.

Ведется следствие, обстоятельства произошедшего устанавливаются.