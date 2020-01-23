Алиментщик напал на калужского пристава

В Калуге 54-летнему мужчине грозит до 10 лет колонии за применение насилия к судебному приставу. В четверг, 23 января, об этом рассказали в прокуратуре области.

- Обвиняемый находился в кабинете судебного пристава-исполнителя, где в отношении него составлялся протокол за неисполнение обязанностей по уплате алиментов, - отмечают в ведомстве. - Желая избежать наказания за совершённое нарушение, злоумышленник решил покинуть кабинет до окончания составления протокола.

В этот момент путь ему преградил второй судебный пристав. Но, по версии следствия, калужанин схватил его руками, завязалась борьба. Пристав получил травмы. У него зафиксировали сотрясение мозга.

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