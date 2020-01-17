$ 61.57 0.14
68.66 0.28
Главная Новости Криминал

Бывшей чиновнице грозит до 10 лет за махинации с путёвками

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.01.2020 09:32 0 678
Бывшей чиновнице грозит до 10 лет за махинации с путёвками

Как мы уже рассказывали, полиция на днях завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшей чиновницы калужской городской управы. Женщину обвиняют в мошенничестве в сфере туристического бизнеса. Подробнее об этой истории мы рассказывали здесь.

Изначально сообщалось, что предполагаемой виновнице грозит до 2 лет лишения свободы. Однако в пятницу, 17 января, в прокуратуре области уточнили информацию: уголовная статья предполагает до 10 лет колонии.

Как установили следователи, 40-летняя калужанка получила от клиентов более 25 миллионов рублей. Всего в списке пострадавших 76 человек из Калуги, Санкт-Петербурга, Волгограда, Владимира, Москвы и Московской области.

- Заведомо зная, что не вправе оказывать услуги по бронированию и оплате туристического продукта, не имея финансовых средств для организации туров и их приобретения, женщина сообщала гражданам о наличии возможности забронировать тур по цене ниже рыночной, - отмечают в УМВД по Калужской области. - Граждане оплачивали предлагаемые услуги путем безналичного перевода денежных средств на банковскую карту обвиняемой.

В ближайшее время дело рассмотрит суд.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.01.2020 09:32 0 678
Тэги: криминал
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев

БЛОГИ КОМПАНИЙ
Газэнергобанк поздравляет с Новым годом
26 дек 2019 08:15
Отличные скидки на шикарные столы в «Уютном доме»
Сегодня 10:16
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
В ЦФО траты клиентов банка ВТБ в новогодние праздники выросли на 20%
«Ростелеком» делает небо над городами чище
C 2020 года РСХБ приступает к льготному кредитованию жителей села
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В центре Калуги предлагают запретить ездить быстрее 40 км/ч. А как вы к этому относитесь? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Российские производители плитки выходят вперед
Квартирный переезд в Москве: как правильно его организовать
Чистый звук: лучшие микрофоны для стрима

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

             

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru