Турбюро чиновницы из горуправы обмануло 76 человек

Калужская полиция на днях завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшей чиновницы калужской городской управы. Женщину обвиняют в мошенничестве в сфере туристического бизнеса. Подробнее об этой истории мы рассказывали здесь.

Как установили следователи, 40-летняя калужанка получила от клиентов более 25 миллионов рублей. Всего в списке пострадавших 76 человек из Калуги, Санкт-Петербурга, Волгограда, Владимира, Москвы и Московской области.

- Заведомо зная, что не вправе оказывать услуги по бронированию и оплате туристического продукта, не имея финансовых средств для организации туров и их приобретения, женщина сообщала гражданам о наличии возможности забронировать тур по цене ниже рыночной, - отмечают в УМВД по Калужской области. - Граждане оплачивали предлагаемые услуги путем безналичного перевода денежных средств на банковскую карту обвиняемой.

В ближайшее время дело рассмотрит суд. Предполагаемой виновнице грозит до двух лет лишения свободы.