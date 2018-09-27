Афера века: под крылом горуправы Калуги два года работало турбюро для ВИПов

В четверг, 20 сентября, пресс-служба УМВД по Калужской области разместила на своём сайте новость, в которой говорилось о том, что полиция возбудила уголовное дело на 38-летнюю безработную, которая подозревается в мошенничестве.

Согласно данным силовиков, она обманула 10 человек на 2,2 миллиона рублей, продав им туры в солнечные страны, в которые люди так и не попали.

Однако, как выяснилось, полиция рассказала далеко не всю правду.

Скромная безработная

Эта новость сразу вызвала у нас некоторое недоумение. А всё потому, что незадолго до её появления до нашей редакции докатились слухи, согласно которым в отделение полиции на ул. Тульская, 5а косяками идут толпы людей, обманутых некоей чиновницей из горуправы. Якобы она кинула многих состоятельных калужан на баснословные деньги.

Тиражировать эту информацию, предварительно её не проверив, мы не стали. А возможность сделать это представилась уже на следующий день после выхода пресс-релиза УМВД, когда к нам в редакцию пришла делегация несостоявшихся туристов.

Они заявили, что в сообщении полиции, которое растиражировали почти все калужские СМИ, содержится критически малая доля правды.

Как оказалось, безработной подозреваемая в мошенничестве стала совсем недавно. Перед возбуждением на неё уголовного дела. А до того, действительно, работала в органе исполнительной власти - ведущим специалистом Управления по работе с населением городской управы Калуги.

- Только нашу семью Катя обманула на 2 миллиона, - говорит одна из потерпевших (имя главной героини этой истории мы не меняем, но фамилию называть не будем, - прим. ред.) - А мы не единственные, там по нашим подсчётам она человек 50 – 100 кинула. Так что сумма в 2,2 миллиона рублей, которую в СМИ назвали, очень далека от реальности.

Все визитёры представились, но свои истории согласились рассказать только после того, как получили от нас гарантии сохранения их личностей в тайне.

- У нас ущерб - 3 миллиона, - включается в разговор ещё одна потерпевшая. - Она в долг попросила в конце августа, а когда проблемы начались, не вернула.

- Мы, в сравнении с остальными, потеряли немного, немногим меньше 150 тысяч рублей, - рассказывает третий потерпевший. – А у моих знакомых, это около десятка семей, сумма ущерба в общей сложности составила 5 миллионов рублей, и они уже написали заявление в полицию. Так что 2,2 миллиона, как пишут, быть не может в принципе.

- Я, когда в ОБЭП заявление писала, разговорилась с незнакомой женщиной, - рассказывает ещё одна пострадавшая. - Оказалось, что её Катя на 7 миллионов рублей кинула. Она в ужасном состоянии была. Говорит, через неё друзья туры приобрели. И она в отчаянии. Не знает, как с ними теперь рассчитываться. Говорит, даже если квартиру продаст, денег не хватит. А кредит ей не дают – заработка не хватает.

Сложив все суммы ущерба, которые были известны визитёрам, получилось, что предприимчивая чиновница обула людей почти на 80 миллионов рублей. Это вместе с теми, кто в полицию не обращался и уже вряд ли обратится (почему – станет понятно в конце этого рассказа).

Правда, по оценкам адвокатов некоторых потерпевших, с которыми мы тоже побеседовали, общая сумма массового обмана составляет и того больше – порядка 200 миллионов рублей.

Клиентура

Истории, которые рассказывают калужане, очень похожи. Разнятся только цифры ущерба. Так что пересказывать каждую, смысла нет. Но выслушав их, нам стала понятна схема, по которой строилась пирамида.

Клиентами муниципальной служащей, многие из которых впоследствии стали жертвами, были в основной своей массе состоятельные калужане и чиновники: бизнесмены, сотрудники горуправы и региональных министерств, депутаты городской Думы.

По словам потерпевших, Катя любила козырять тем, что с её помощью ВИПы летают в крутые отели за маленькие деньги, с удовольствием показывала их фотографии своим новым клиентам, не стесняясь называть фамилии и должности.

Мы проверили по справочникам служащих и работников горуправы те имена, что обратившиеся к нам калужане вспомнили и озвучили. Эти люди в них значатся до сих пор, а вот Кати нет. Её, по словам потерпевших, потёрли из всех баз ещё до увольнения и возбуждения уголовного дела.

Хотя, если спросить ФИО чиновницы у Яндекса, то в кэше поисковой системы ещё можно найти доказательства того, что она в справочнике сотрудников горуправы была.

Свозим, кинем

По рассказам калужан, приобретавших у Кати путёвки, человеку с улицы выйти на неё было практически невозможно. Чиновница запрещала клиентам давать её контакты друзьям, знакомым и даже родственникам до тех пор, пока она не отправит их на отдых.

Во многом именно этим и объясняется, почему многие клиенты Кати передавали ей деньги сотнями тысяч и миллионами. Люди, съездив один раз за границу за копейки, становились ходячей рекламой её услуг. Они советовали чиновницу людям из своего окружения, собирали с них деньги на туры и передавали Кате.

А цены, действительно, были очень низкими. К примеру:

47 000 рублей за двоих на неделю в Гоа, отель с питанием.

48 000 рублей за двоих на 14 дней в Тайланде, Пхукет, отель с завтраками.

62 000 рублей на четверых (семья с двумя детьми) за 14 дней в пятизвездочном отеле Белека (самый дорогой курорт Турции, если кто не в курсе) с питанием «Ультра всё включено».

Это в 3-4 раза ниже той стоимости, что предлагают туроператоры на своих сайтах и турагенты в офисах. А люди реально отдыхали за эти деньги!

Мы попросили нескольких калужских туроператоров рассказать, как такое возможно? Ответ был однозначным – никак. Конечно, говорят профи калужского турбизнеса, чисто теоретически можно отхватить супердешёвые билеты у какого-нибудь туроператора, которому надо забить пару-тройку оставшихся мест в чартере, а на «Букинге» выловить приличный отель по акции, но это дело разовое. Поставить же его на поток и развить как легальный бизнес - попросту нереально. Будь реально, за эти деньги летали бы все желающие и без всяких Кать.

Из сказанного напрашивается вывод, что задёшево люди отправлялись отдыхать, в том числе, и на деньги тех, кто уже побывал в подобном туре и оплатил задаток на будущий отдых. Классическая пирамида…

Косвенно сказанное выше подтверждает и тот факт, что новичкам Катя предлагала весьма скудный выбор дешёвых туров. Но стоило человеку слетать на отдых один раз, она начинала буквально заваливать их заманчивыми предложениями: 14 дней Тайланда за 60 000 рублей на двоих в высокий сезон, неделя в ОАЭ на Новый год + 14 дней в Турции в августе на двоих за 130 000, и прочая, прочая, прочая…

На скриншоте переписки с экс-чиновницей, которую нам предоставил один из потерпевших по делу, это хорошо видно. Как только он съездил от неё за границу, Катя начала заваливать мессенджер новоиспечённого клиента дешевыми предложениями и торопить с покупкой. При этом по состоянию на 1 сентября, когда велась переписка, пирамида уже вовсю рушилась. Многие вылеты сорвались, появились первые обманутые туристы.

«Форсаж» по-калужски

Главное условие, которое ставила экс-чиновница перед клиентами – дешёвый тур надо выкупить немедленно. Обычно человеку отводилось на принятие решения от 30 минут до двух часов, кому-то в виде исключения побольше.

- Однажды, чтобы успеть оплатить тур в назначенный Катей срок, я принесла ей деньги наличкой прямо в горуправу на ул. Ленина, 93, - рассказывает одна из пострадавших. – Поднялась в кабинет на 4 этаже, а она сидит в «Сбербанк-онлайн» и туда-сюда деньги переводит, клиентов обслуживает. Я ей отсчитала всю сумму прямо при женщине, которая в тот момент зашла в кабинет и которая, как я поняла по её поведению, была какой-то начальницей.

Но это, по словам пострадавших, редкий случай. Подавляющее большинство расчётов переводились на банковскую карту Кати, а иногда её московского знакомого, некоего Константина. Он, как часто упоминала чиновница, её партнёр, который помогает ей с дешевыми турами.

Потерпевшие дали нам сотовый телефон этого Константина. По информации из открытых источников выяснилось, что он принадлежит Константину Андреевичу К. - одному из учредителей московской кампании ООО «Килиманджаро», которая занимается турбизнесом.

Правда, ООО было образовано только в феврале этого года, притом, что туры Катя продавала ориентировочно с начала прошлого года, а возможно и ещё раньше.

Связаться с Константином нам не удалось. Трубку он не берёт, на сообщения в «Ватсап» не отвечает, хотя мессенджер показывает, что они прочитаны. Но, по словам потерпевших, которые смогли с ним пообщаться, когда скандал с афёрой только набирал обороты, он заявлял, что сам пострадал от действий Кати. Мол, она и его кинула.

Варианты возможного будущего

Кто этот Константин на самом деле – жертва или кукловод, сейчас разбираются органы. Кстати, они взяли подозреваемую в мошенничестве под охрану. Как сообщили потерпевшим в полиции, Катя обратилась за государственной защитой в связи с тем, что, по словам чиновницы, ей угрожают расправой.

Неизвестно, чем эта история закончится. Здесь все зависит от следствия и суда, но могу предположить, что чиновницу осудят, может быть даже посидит пару лет, да и то не факт. У неё есть несовершеннолетние дети, так что на особо строгое наказание рассчитывать не стоит.

А как выйдет, улетит на ПМЖ в какую-нибудь солнечную страну, где на банковском счёте уже лежит миллионов этак 80 – 200…

Увы, но подобные прецеденты у нас уже были. Не стану их перечислять. Уверен, что комментаторы нашего сайта прекрасно справятся с этим и без подсказок.

Как так?

Когда начинаешь думать, как же так получилось, что далеко неглупые, образованные и успешные по жизни люди так лопухнулись, понимаешь, что в этом нет ничего удивительного.

Согласитесь, что без ведома вышестоящего руководства развернуть такую деятельность на рабочем месте просто невозможно. Калужане были уверены, что авторитет горуправы и начальников Кати исключает возможность обмана. Получается, что горуправа и ее руководители являлись своеобразным гарантом исполнения обязательств экс-чиновницы по туруслугам.

Сложно спорить с тем, что большинство из нас, попади в такую ситуацию, почти наверняка опростоволосились бы точно также. Потому винить в чём-то людей, так обманувшихся, было бы в корне неверно. Им можно только посочувствовать и пожелать всё-таки вернуть хотя бы часть потерянного.

Правда, не всем. Коллегам Кати, ею обманутым, к примеру, посочувствовать ну никак не получается.

Ведь если не состоящие на государевой службе клиенты экс-чиновницы не обязаны знать и учитывать, что ей категорически запрещено заниматься любыми видами коммерческой деятельности, то её сослуживцы прекрасно понимали, что Катя грубо нарушает закон, и обязаны были сообщить об этом вышестоящему начальству. А оно, в свою очередь, обязано было немедленно уволить проштрафившуюся сотрудницу.

В свете этого информация нашего источника, согласно которой всем чиновникам горуправы, которых Катя обманула, под страхом увольнения запретили обращаться в полицию, выглядит очень даже правдоподобно.

Надо думать, не будь этого запрета, число потерпевших заметно увеличилось бы, а ряды чиновников горуправы не менее заметно поредели.

Ведь признание одного чиновника потерпевшим от действий другого чиновника, занимавшегося на рабочем месте незаконной коммерческой деятельностью вопреки закону о муниципальной службе, автоматически превращает потерпевшего в покрывателя, а наказание за это - увольнение.

Получается, что став перед выбором - лишиться денег или работы - чиновники попали в классическую ситуацию: «За что боролись, на то и напоролись».

И сочувствовать такому лично у меня язык не поворачивается. Потому что есть в этом некая высшая справедливость.