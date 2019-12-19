Воришка в розовом пальто скрылся в ночи с золотом

В Людиново поймали мужчину из Смоленской области, которого подозревают в краже из квартиры. В четверг, 19 декабря, об этой истории рассказали в УМВД по Калужской области.

Женщина вернулась домой после ночной смены и обнаружила в гостиной спящего незнакомца, а в спальне – супруга.

- Попытка разбудить мужа не увенчалась успехом, и женщина вновь заглянула в гостиную, - отмечают в полиции. - К её удивлению незнакомец уже проснулся и с интересом изучал содержимое шкафов. Хозяйке квартиры удалось выгнать визитера на улицу. Однако вскоре обнаружилось, что с уходом гостя из квартиры исчезли телефон и золотые украшения. Общая сумма ущерба составила около 25 тысяч рублей.

Когда проснулся муж, стало понятно, что это он привел воришку к себе домой. Мужчины вместе выпивали, а потом заснули.

Задержать подозреваемого удалось благодаря особой примете – на нем было розовое женское пальто. К нам в область он приехал на заработки, но работы не нашел и начал бродяжничать. По статье «Кража» мужчине грозит до пяти лет колонии.