За секс с 13-летней девочкой солдату грозит 10 лет

В Калужской области возбудили уголовное дело в отношении молодого человека, который в данный момент служит в армии в Москве. По версии следствия, летом в Боровском районе он переспал с 13-летней девочкой.

- Потерпевшая вступила в половое сношение с молодым человеком по обоюдному согласию без применения насилия, - озвучили 15 декабря предварительную версию в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Правоохранительным органам она смогла сообщить лишь его имя. Следователи установили личность молодого человека и выяснили, что в настоящее время молодой человек проходит срочную военную службу в столице.

На период следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде наблюдения командования воинской части. Расследование уголовного дела продолжается.

Предполагаемому виновнику грозит от трех до десяти лет колонии.

- Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за добровольное половое сношение совершеннолетних с лицами, не достигшими 16-летнего возраста, - отмечают в СК. - Данная норма защищает несовершеннолетних от негативных последствий, которые могут нанести их здоровью и нравственному развитию преждевременная половая жизнь.