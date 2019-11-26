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Один звонок обошелся калужанину в 200 тысяч

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.11.2019 11:48 1 1554
Один звонок обошелся калужанину в 200 тысяч

Районный суд вынес приговор 47-летнему жителю Калуги. Его признали виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, рассказали во вторник, 26 ноября, в прокуратуре Калужской области.

Инцидент произошел в конце июля. Калужанин был пьян и почему-то решил позвонить по номеру 112, чтобы сообщить о заложенном  в районе дома №43 на Грабцевском шоссе взрывном устройстве.

Бомбу в итоге не нашли, а на телефонного террориста завели уголовное дело. Решением суда мужчину оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.11.2019 11:48 1 1554
Тэги: криминал
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