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Останки убитого нашли в выгребной яме

19.11.2019 17:09 1 860 Дмитрий Ивьев, Фото: СК по Калужской области.

На днях калужские следователи завершили расследование уголовного дело об убийстве 20-летнего жителя Малоярославца.

Эта история тянется с января 2018 года. Тогда молодой человек бесследно исчез после пьянки в деревне Афанасово. Позже следователи сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство». В ноябре прошлого года появилась информация о задержании подозреваемого – 48-летнего мужчины, с которым молодой человек выпивал в деревенском доме.

- По версии следствия, пропавший молодой человек и его знакомая приехали на указанную дачу, где вместе с хозяином участка и его знакомой распивали спиртное, - рассказали 19 ноября в калужском региональном управлении СК. - В ходе возникшего конфликта гость ударил хозяина по лицу, повредив очки и причинив резаные раны, а затем с одной из женщин вышел на улицу.

Обвиняемый был возмущен: молодой человек отдыхал в его доме и за его счет, а затем еще и избил его, отмечают следователи.

- Мужчина взял охотничье ружье, вышел на улицу и выстрелил в потерпевшего, а затем нанес колото-резаную рану штык-ножом,- говорится в сообщении СК. - Полученные ранения оказались смертельными. После этого злоумышленник спрятал тело погибшего, а от женщин потребовал сохранить обстоятельства происшествия в тайне.

Обвиняемый сознался в убийстве, но тело долгое время не могли найти. Мужчина заявлял, что вывез его на санках в лес, а там останки якобы съели дикие животные. Однако никаких следов в лесу найдено не было. После этого следователи продолжили поиски на дачном участке.

- Помощь в поиске тела оказали криминалисты Главного управления криминалистики СК России, которые исследовали 20 соток участка с применением георадара, - пояснили в калужском управлении. - В это же время сотрудники водоканала размывали заиленные колодцы, находившиеся в непосредственной близости от места убийства. Наиболее опытные криминалисты следственного управления еще раз проанализировали имевшиеся доказательства, пообщались с рядом свидетелей и обратили внимание на изменение обстановки на земельном участке обвиняемого, произошедшие после убийства, а именно на аккуратно сложенный пиломатериал. Следственная группа разобрала пиломатериал, под которым обнаружила замаскированную  выгребную яму, заваленную строительным и бытовым мусором. На глубине более трех метров криминалисты обнаружили останки человека. Генетическая экспертиза установила принадлежность останков пропавшему жителю Малоярославца.

Предполагаемому виновнику грозит до 15 лет колонии.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: СК по Калужской области.
Тэги: криминал
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