Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Понедельник, 19 ноября
$ 65.99 0.62
74.90 0.63
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Криминал

Убийство на праздниках: сначала выстрелил, а потом зарезал

19.11.2018 10:10 0 1605
Убийство на праздниках: сначала выстрелил, а потом зарезал

На днях стало известно о раскрытии убийства, которое произошло 3 января этого года в деревне Афанасово Малоярославецкого района.

К владельцу усадьбы, мужчине 48 лет, в гости пришёл знакомый молодой человек. Они вместе отмечали праздник, немало выпили, и, как это нередко бывает, между ними возник конфликт – гость избил хозяина. Позже, когда он вышел на улицу, владелец дома взял хранившееся в соседней комнате охотничье ружьё, повесил на пояс штык-нож и последовал за обидчиком. Первый выстрел, как утверждает подозреваемый, он сделал в воздух. Второй – в своего противника.

Однако после такого выстрела молодой человек ещё был жив, и хозяин дома решил добить его.

- Я со злости, от ненависти взял и штык-ножом его ещё дорезал, - рассказал предполагаемый преступник в ходе следственного экперимента на месте происшествия. - Всё.

Труп мужчина спрятал в бетонный колодец, расположенный на участке, и несколько дней хранил там. А потом на санках отвёз его в лес.

Он раздел погибшего, прикрыл его ветками. К моменту раскрытия преступления труп обнаружить не удалось, от него уже ничего не осталось – тело было уничтожено животными.

По данным Следственного комитета, убитый 19-летний молодой человек ранее был судим, употреблял наркотики. Идёт расследование. Подозреваемый арестован. По статье за умышленное убийство ему грозит наказание до 15 лет заключения.

Авторы: Виталий Хлыстов, Александр Нефёдов.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: криминал
Еще новости из рубрики «Криминал»

Мужчину убили за то, что он лёг на диван в кроссовках 14.11.2018 14:30

Вынесен приговор за поджог квартиры и нападение на полицейского 13.11.2018 16:48

28-летний мужчина едва не погиб, отмечая освобождение из колонии 13.11.2018 11:21

Убийцу заперли на месте преступления 11.11.2018 09:09

Опасная женщина: калужанка порезала уже второго любовника, он умер 08.11.2018 10:59

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пн 19 ноября, 13:00
Осенняя ярмарка "Петрушкин балаган"
Дубрава, ДК
пт 23 ноября, 16:00
Фестиваль "Антоновка"
Городской Досуговый центр
сб 24 ноября, 12:00
Праздник ко Дню матери
Обнинск
сб 01 декабря, 18:00
Огненно-пиротехнический спектакль-аттракцион
Театральная площадь

Для детей

пн 19 ноября, 13:00
Осенняя ярмарка "Петрушкин балаган"
Дубрава, ДК
пн 19 ноября, 15:00
Занятия брейк-дансом
Дворец Пионеров
пт 23 ноября, 18:00
Чемоданный - кукольный театр "Карусель"! Афиша на ноябрь
Калуга
пт 23 ноября, 18:30
Мастер классы в "День матери"
Силикатный, ДК

Концерты

вт 20 ноября, 19:00
Концерт Олега Погудина
Филармония
ср 21 ноября, 19:00
Ансамбль песни и пляски Донских казаков
Филармония
пт 23 ноября, 19:00
Концерт джазовой музыки
Дом музыки
пт 23 ноября, 19:00
Концерт джазовой музыки
Дом музыки

Кино

Смолфут
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
Девушка, которая застряла в паутине
Богемская рапсодия
Новости компаний

В клинике ЭКО Калуги родились первые малыши

РСХБ запустил международные денежные переводы в сервисах дистанционного обслуживания

«Ростелеком» представил единую платформу сервисов кибербезопасности

5 правил правильного поведения на похоронах

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

ChudoKaluga's блог - Застройщик ООО «Строительная корпорация «Домстрой»

ChudoKaluga 23 сен 2018 19:11

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Новости партнеров

Как быстро найти подходящую работу

Качественные ритуальные услуги в Москве — новый уровень обслуживания

Бизнес-план в формате Excel: удобная работа с документом и его основные разделы

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.