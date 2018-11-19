Убийство на праздниках: сначала выстрелил, а потом зарезал

На днях стало известно о раскрытии убийства, которое произошло 3 января этого года в деревне Афанасово Малоярославецкого района.
К владельцу усадьбы, мужчине 48 лет, в гости пришёл знакомый молодой человек. Они вместе отмечали праздник, немало выпили, и, как это нередко бывает, между ними возник конфликт – гость избил хозяина. Позже, когда он вышел на улицу, владелец дома взял хранившееся в соседней комнате охотничье ружьё, повесил на пояс штык-нож и последовал за обидчиком. Первый выстрел, как утверждает подозреваемый, он сделал в воздух. Второй – в своего противника.
Однако после такого выстрела молодой человек ещё был жив, и хозяин дома решил добить его.
- Я со злости, от ненависти взял и штык-ножом его ещё дорезал, - рассказал предполагаемый преступник в ходе следственного экперимента на месте происшествия. - Всё.
Труп мужчина спрятал в бетонный колодец, расположенный на участке, и несколько дней хранил там. А потом на санках отвёз его в лес.
Он раздел погибшего, прикрыл его ветками. К моменту раскрытия преступления труп обнаружить не удалось, от него уже ничего не осталось – тело было уничтожено животными.
По данным Следственного комитета, убитый 19-летний молодой человек ранее был судим, употреблял наркотики. Идёт расследование. Подозреваемый арестован. По статье за умышленное убийство ему грозит наказание до 15 лет заключения.
Авторы: Виталий Хлыстов, Александр Нефёдов.
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