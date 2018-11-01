20-летнего парня не могут найти с новогодних каникул

Калужские следователи продолжают расследование по факту исчезновения 20-летнего Егора ТИМОХИНА (на фото). Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».
- 3 января молодой человек находился в деревне Афанасово Малоярославецкого района и вместе со своими знакомыми выпивал, - рассказали 1 ноября в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Там между пропавшим и его знакомым произошел конфликт, после которого Тимохин направился в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение не установлено.
Приметы пропавшего:
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Любую информацию о пропавшем правоохранительные органы просят сообщать по телефонам 02, 102 или 8 (48431) 2-07-10.
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