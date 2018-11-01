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20-летнего парня не могут найти с новогодних каникул

01.11.2018 09:11 0 826 Дмитрий Ивьев
20-летнего парня не могут найти с новогодних каникул

Калужские следователи продолжают расследование по факту исчезновения 20-летнего Егора ТИМОХИНА (на фото). Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

- 3 января молодой человек находился в деревне Афанасово Малоярославецкого района и вместе со своими знакомыми выпивал, - рассказали 1 ноября в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Там между пропавшим и его знакомым произошел конфликт, после которого Тимохин направился в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы пропавшего:

  • Рост около 170 см,
  • размер обуви - 41-42,
  • волосы темно-русые прямые,
  • глаза карие,
  • на обеих руках от локтей до запястья белые пятна (отсутствует пигмент).

Любую информацию о пропавшем правоохранительные органы просят сообщать по телефонам 02, 102 или 8 (48431) 2-07-10.

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Тэги: происшествие
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