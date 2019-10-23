Пьяный росгвардеец насмерть сбил пешехода: завершено расследование

В среду, 23 октября, калужские следователи рассказали о завершении расследования уголовного дело, возбужденного в отношении жителя Жуковского района.
По версии следствия, в ночь на 12 июня прошлого года мужчина выпил спиртного, сел за руль «Лады» и в селе Курилово сбил пешехода. С места аварии предполагаемый виновник скрылся, а пострадавший человек вскоре скончался в больнице. При этом водитель на тот момент являлся сотрудником Росгвардии в Москве.
Обвиняемому грозит от 5 до 12 лет колонии.
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