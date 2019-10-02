Пьяная женщина напала на следователя в кафе

Калужские следователи возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти в городе Сосенском Козельского района. Подозреваемой по делу проходит 29-летняя женщина.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 28 сентября, в одном из кафе.

- Женщина заявила в полицию о совершенной краже ее телефона, - рассказали 2 октября в калужском областном управлении СК. - На место прибыла следственно-оперативная группа, в том числе женщина-следователь местного отдела полиции. На месте заявительница в нецензурной форме оскорбила следователя, а затем схватила ее за волосы и потянула вниз, причинив физическую боль.

По информации следствия, неприязнь к следователю могла возникнуть из-за того, что раньше она расследовала уголовные дела в отношении брата и супруга подозреваемой.

Якобы украденный телефон позже нашли в сумке у подруги подозреваемой.

За насилие над полицейским 29-летней женщине грозит до пяти лет колонии.

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