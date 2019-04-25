Ссора из-за кошки привела к смерти женщины

На днях вынесен приговор 52-летнему жителю Барятинского района, которого суд признал виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть его сожительницы. Мужчина проведет 7 лет в колонии строгого режима.

- Осужденный в ноябре 2018 года, получив пособие по безработице, стал употреблять спиртное вместе с женщиной, - рассказали 25 апреля в прокуратуре Калужской области. - Из-за возникшей ссоры по поводу кормления кошки мужчина стал избивать руками и ногами женщину, которая с полученными телесными повреждениями была доставлена в больницу. Там она вскоре скончалась.

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