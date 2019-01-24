Мусор в Товарково: за крупную взятку завели уголовное дело

На мастера автотранспортного участка МУП «Благоустройство поселок Товарково» завели уголовное дело. Его подозревают в получении крупной взятки, сообщает в четверг, 24 января, прокуратура Калужской области.
- С июня 2018 года по январь 2019 года мастер участка за денежное вознаграждение обеспечил беспрепятственный доступ грузового автотранспорта взяткодателя на территорию полигона ТБО МУП МО ГП поселок Товарково и разрешил выгрузку доставленных отходов на территории полигона без заключения в установленном порядке договоров на складирование и вывоз отходов, - рассказали в прокуратуре.
Расследование сейчас продолжается. Виновнику по уголовной статье грозит от 7 до 12 лет колонии.
Отметим, что 23 января жители Товарково сообщили нам, что на полигоне периодически возникают возгорания:
- Дым в больших объемах развеивается по всей территории поселка, проникает в дома, от него никуда не спрятаться. Людям нечем дышать, кашель, аллергические реакции, астма - стало нормой для жителей.
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