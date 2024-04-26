В Калуге соседи по общежитию не поделили душ

В пятницу, 26 апреля, стало известно о возбуждении уголовного дела.

С заявлением в полицию обратилась женщина, которую угрожал убить сосед по общежитию. Сначала он просто грубо высказывался, а потом начал душить женщину. Конфликт между соседями произошел из-за общего душа.

За угрозы 62-летнему калужанину грозит до двух лет лишения свободы.