В Калуге педофил несколько лет насиловал трех девочек

Приговор 47-летнему мужчине вынесли в четверг, 25 апреля. Он отправится на 16 лет в колонию строгого режима, сообщили в Следственном комитете.

В 2020 году калужанин вошел в доверие к трем девочкам, приглашал их к себе домой и насиловал. Это продолжалось до 2022 года. Одной из пострадавших на тот момент было меньше 12 лет.

Об изнасилованиях стало известно из разговоров детей с учителями.