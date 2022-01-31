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В Калуге срок действия льготных проездных билетов продлили до ноября 2022 года

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 31.01.2022 16:23 0 130
В Калуге срок действия льготных проездных билетов продлили до ноября 2022 года

Как мы уже рассказывали, в Калуге заканчивается пятилетний срок действия карт для льготного проезда в муниципальном общественном транспорте. Из-за необходимости их продления у здания «Управления Калужского троллейбуса» на прошлой неделе образовались огромные очереди. В понедельник губернатор Владислав Шапша попросил продлить действие проездных удаленно, чтобы не собирать в одном месте большое количество людей. А на планерке в городской управе директор «Управления Калужского троллейбуса» Вадим ВИТЬКОВ сообщил, что срок действия билетов продлен до ноября 2022 года.

- Мы продлили срок их действия до ноября текущего года. Поэтому в любом случае, даже если у нас не удастся решить вопрос с удаленной доставкой, я думаю, что в течение девяти месяцев мы оставшееся количество людей совсем небольшими порциями будем обзванивать, приглашать к себе, - пояснил Витьков. - Никаких очередей по определению быть не может, потому что все это растянется на девять месяцев.

Витьков заверил, что очередей больше не будет, и пояснил, почему нынешние проездные нельзя продлить удаленно:

- Сложность в том, что льготу предоставляет не перевозчик, не «Управление Калужского троллейбуса», льготу предоставляет орган государственной либо муниципальной власти. Соответственно, предоставление ее регламентировано. Можно карту послать по почте, но карта – это всего лишь электронный спутник, цифровой носитель, а основанием для предоставления льготы является талон на льготный проезд. Этот талон выдается при предъявлении удостоверения с подтверждением личности, идентификацией гражданина. Сейчас регламент таков. Он установлен не нами, а органами, которые эти льготы предоставляют.

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Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 31.01.2022 16:23 0 130
Тэги: авто транспорт укт вадим витьков
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