В Обнинске новые дорожные камеры установили на проспекте Ленина

В Обнинске новые стационарные дорожные камеры установили на пересечении проспекта Ленина и улицы Кутузова. В среду, 25 августа, об этом сообщили в областном «Центре безопасности дорожного движения» (ЦБДД).

Комплекс фиксации нарушений будет контролировать не только скорость движения автомобилистов, но и то, как они пропускают пешеходов.

- Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на сентябрь текущего года, - заявили в ЦБДД.

Напомним, в сентябре в Калуге заработают камеры фиксации нарушений на улице Кирова и перекрестках Заводская-Маяковская и Фомушина-65 лет Победы.