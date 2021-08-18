В Калуге новые дорожные камеры на улице Заводской заработают в сентябре

В Калуге установили новый комплекс фиксации нарушений Правил дорожного движения на перекрестке улиц Заводской и Маяковского. Он заработает в сентябре, сообщили в среду, 18 августа, в областном «Центре безопасности дорожного движения» (ЦБДД).

- В функции данного комплекса входит фиксация нарушений правил дорожного движения при проезде перекрестков - превышение установленной скорости движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии при запрещающем сигнале светофора, - подчеркнули в ЦБДД.

Напомним, также в сентябре заработают новые дорожные камеры на улице Кирова, а также на перекрестке улиц Фомушина и 65 лет Победы.