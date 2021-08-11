В Калуге новые дорожные камеры на улице Кирова заработают в сентябре

Как мы уже рассказывали, в Калуге на улице Кирова в районе дома №78 смонтировали новые дорожные камеры. Комплекс фото и видеофиксации нарушений заработает в сентябре, сообщили в среду, 11 августа, в областном «Центре безопасности дорожного движения» (ЦБДД).

- Главной целью монтажа является снижение количества ДТП на данном участке дороги, - подчеркнули в ЦБДД.

Камеры будут фиксировать нарушителей, если они не пропустят пешеходов на переходе, а также случаи превышения скорости.