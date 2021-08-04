В Калуге новые дорожные камеры установили на перекрестке улиц Фомушина и 65 лет Победы

В Калуге новый комплекс фотовидеофиксаций нарушений ПДД установили на перекрестке улиц Фомушина и 65 лет Победы. Об этом в среду, 4 августа, сообщили в областном «Центре безопасности дорожного движения».

- В функции данного комплекса входит контроль скоростного режима в обоих направлениях, фиксацию проезда на запрещающий сигнал светофора, контроль за невыполнением требования об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора, а также поворота налево или разворота в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, - пояснили специалисты.

Комплекс начнет работать в сентябре 2021 года.