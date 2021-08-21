В Калужской области выбирают места для новых дорожных камер
В Калужской области продолжится установка комплексов фото и видеофиксаций нарушений Правил дорожного движения. В пятницу, 20 августа, региональный «Центр безопасности до-рожного» движения сообщил, что сейчас специалисты подбирают новые места для камер.
Две точки осмотрены в Обнинске.
- Работа в данном направлении будет продолжаться, - заявили в «ЦБДД».
Напомним, в сентябре в Калуге заработают камеры фиксации нарушений на улице Кирова и перекрестках Заводская-Маяковская и Фомушина-65 лет Победы.
Уважаемые читатели, а где, на ваш взгляд, еще в Калуге и области нужно установить дорожные камеры? Расскажите в комментариях!
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