В Калужской области выбирают места для новых дорожных камер

В Калужской области продолжится установка комплексов фото и видеофиксаций нарушений Правил дорожного движения. В пятницу, 20 августа, региональный «Центр безопасности до-рожного» движения сообщил, что сейчас специалисты подбирают новые места для камер.

Две точки осмотрены в Обнинске.

- Работа в данном направлении будет продолжаться, - заявили в «ЦБДД».

Напомним, в сентябре в Калуге заработают камеры фиксации нарушений на улице Кирова и перекрестках Заводская-Маяковская и Фомушина-65 лет Победы.

Уважаемые читатели, а где, на ваш взгляд, еще в Калуге и области нужно установить дорожные камеры? Расскажите в комментариях!