В Калуге ограничат движение вокруг Гостиных рядов из-за трансляций матчей сборной России

В Калуге движение вокруг Гостиных рядов будет временно ограничено в дни проведения матчей сборной России по футболу на Евро-2020. Это связано с тем, что в Гостином дворе будут показывать трансляций этих игр, сообщили в пятницу, 11 июня, в городской управе.

Проехать нельзя будет по переулку Гостинорядском и по улице Кропоткина на участке от переулка Гостинорядского до пересечения с улицей Театральной: в следующее время:

с 19:00 12 июня до 01:00 13 июня,

с 14:00 до 19:00 16 июня,

с 19:00 21 июня до 01:00 22 июня.

Схема ограничения движения в Калуге 11, 16 и 21 июня.

Городские власти просят водителей заранее выбирать пути объезда.

Как мы уже рассказывали, трансляции в Гостином дворе будут бесплатными для зрителей. Однако на мероприятие пустят не более 1000 человек. Алкоголь проносить запрещено.

Сборная России на чемпионате Европы 12 июня сыграет с Бельгией, 16 июня - с Финляндией, 21 июня - с Данией.