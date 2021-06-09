В Калуге трансляции футбольных матчей Евро-2020 в фан-зоне пройдут без алкоголя, количество мест ограничено

Как мы уже рассказывали, в Калуге в Гостином дворе организуют фан-зону для просмотра матчей стартующего 11 июня чемпионата Европы по футболу. Но там будут показывать только игры сборной России, сообщили нам в среду, 9 июня, в пресс-службе министерства спорта Калужской области.

График трансляций:

12 июня в 22:00, Россия – Бельгия,

16 июня в 16:00, Россия – Финляндия,

21 июня в 22:00, Россия – Дания.

Новые трансляции возможны, если российская команда выйдет в следующий этап Евро-2020.

- Организация общепита не планируется, спиртные напитки проносить в зону публичного просмотра запрещено, шатер или навес от дождя обязательно установят, а также стулья на 1000 мест, - уточнили в министерстве.

Трансляция будет бесплатной, но при входе болельщики получат билет. Территория Гостиных рядов на время трансляций будет огорожена. Запускать людей начнут за полтора часа до начала просмотра. Войти смогут не более 1000 человек.

Макет билета.

Перед трансляцией матча на больших экранах будут показывать ролики победителей конкурса «Поддержи наших!». Принять участие может каждый калужанин, записав и выставив ролик в соцсетях с пожеланиями и напутствиями для сборной России с хэштегами #ОлеОле40 #Болельщик40 #дороганаЕвро40, пояснили в Минспорта.