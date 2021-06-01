Городской голова Калуги прокомментировал транспортный коллапс на Гагаринском мосту

Как мы уже рассказывали, из-за дорожных работ и частичного перекрытия в Калуге 1 июня затруднено движение на участке от улицы Королева до улицы Энергетиков. Проезд Гагаринского моста занимает до получаса. Ситуацию прокомментировал городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ:

- Ожидаемо, что ремонт улицы Гагарина и моста повлек за собой затруднение движения. Май был дождливым, прогноз меняется каждые три дня, поэтому мы стараемся использовать на сто процентов каждый день без осадков. Еще раз прошу калужан выезжать заранее, выбирать пути объезда.

По словам Денисова, на время ремонта увеличено количество общественного транспорта на Правый берег.

- Перевозчики работают по новой схеме, постараемся сегодня же снять все неудобства, - пообещал глава администрации. - Приложим все усилия, чтобы троллейбусы возобновили свои рейсы на Правый берег уже сегодня. Подрядчик работает в три смены. Приоритет - качество. Внимательно все контролируем. За неудобства приносим извинения. Они временны, а отличные дороги – на многие годы.