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Власти Калуги просят убрать автомобили с пяти улиц для вывоза снега 2 марта
Ночью во вторник, 2 марта, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с пяти улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».
Вывоз снега в Калуге с 22:00 1 марта до 06:00 2 марта:
- ул. Святослава Федорова;
- пер. Вишневского;
- ул. Заводская (нечетная сторона от ул. Новаторской до ул. Чапаева);
- ул. Молодежная (от Грабцевского шоссе до ул. Моторной, пешеходный переход у школа № 12, пешеходный переход на перекрестке с ул. Молодежной, остановка у дома № 158 по Грабцевскому шоссе);
- ул. Никитина (нечетная сторона от ул. Луначарского до ул. Тульской).
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